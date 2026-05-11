Il gruppo Vignali, con circa 250 dipendenti e un fatturato di 50 milioni di euro, si trova in una situazione di preoccupazione per la propria stabilità finanziaria. Secondo quanto riportato, l’azienda ha dichiarato di aver bisogno di una ricapitalizzazione urgente per garantire il proprio futuro. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso una nota diffusa dall’azienda, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità dell’intervento richiesto.

Cesena, 11 maggio 2026 – Forte preoccupazione per il futuro del gruppo Vignali, 250 dipendenti e 50 milioni di fatturato. È la stessa azienda a rendere l’idea della situazione delicata rimarcando che “il futuro di una delle realtà storiche del territorio romagnolo entra nelle ore più delicate e decisive della propria storia recente”. Vignali opera nel settore del trasporto e della logistica integrata, con una forte specializzazione nella filiera ortofrutticola e agroalimentare.Tra i clienti Martini, Agrintesa, Apofruit e Orogel. Ma qual è la criticità che mette a rischio, se non a repentaglio, il futuro di un’impresa importante del...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gruppo Vignali in ansia: “Urgente ricapitalizzare per il futuro dell’azienda”

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