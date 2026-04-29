Durante il ponte del 1° maggio, i cantieri lungo le autostrade che collegano Ventimiglia a Sarzana saranno temporaneamente rimossi per agevolare il traffico. La decisione interessa tutte le tratte delle Riviere, in previsione dell’intenso spostamento di veicoli verso le località della Riviera Ligure. La chiusura temporanea dei cantieri mira a facilitare il flusso di auto durante i giorni di festa.

Niente cantieri sulle tratte autostradali lungo le Riviere da Ventimiglia a Sarzana durante il ponte festivo del 1 Maggio, in vista del massiccio spostamento di auto in direzione delle località della Riviera Ligure. La conferma arriva dall’assessore alle Infrastutture di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone, in contatto con i concessionari Aspi e Concessioni del Tirreno. "Da giovedì pomeriggio – spiega l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone – inizierà lo smontaggio dei cantieri più impattanti, per assicurare un alleggerimento sostanziale lungo tutta la rete autostradale ligure e in particolare lungo le riviere, che saranno libere da cantieri, sia nelle tratte Aspi che in quelle di Concessioni del Tirreno e Autostrada dei Fiori.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte del 1° maggio, via i cantieri dalle autostrade

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