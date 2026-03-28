Autostrada A1 | tratto Arezzo-Valdarno chiuso una notte

La tratta dell'autostrada A1 tra Arezzo e Valdarno è stata chiusa per un'intera notte. Durante questo periodo, sono stati indicati percorsi alternativi per i veicoli che percorrevano quella zona. La chiusura si è resa necessaria per interventi di manutenzione o lavori di emergenza. La strada è stata riaperta nel primo mattino successivo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arezzo, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante “percorso alternativo Firenze” e rientrare in A1 alla stazione di Valdarno. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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