Autostrada A11 | immissione sull’A1 chiusa due notti

Due notti consecutive sono state chiuse le immissioni dall’autostrada A11 sull’A1 a causa di lavori di pavimentazione. La chiusura si è resa necessaria per permettere gli interventi di manutenzione e garantire la sicurezza durante le operazioni. Nessun dettaglio è stato fornito sulle tempistiche precise o sulle modalità di deviazione, mentre il traffico è stato gestito attraverso percorsi alternativi.

In alternativa, immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord e rientrare dalla stessa stazione in direzione Roma. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A11: immissione sull’A1 chiusa due notti Autostrada A1: chiusura notturna immissione sull’A11In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze nord e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto. Autostrada A1: immissione sull’A11 e stazione di Firenze Impruneta chiuse per una notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Si parla di: Autostrada del Sole, chiuso per una notte il casello Firenze Impruneta. Autostrada A11: immissione sull’A1 chiusa due nottiROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due noti di lunedì 13 e martedì 14 aprile 2026, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Pis ... firenzepost.it Gli incidenti sull’autostrada A11. L’80 % per distrazioni da smartphone. La polizia avvisa gli studentiL’80% degli incidenti avvenuti quest’anno lungo l’autostrada A-11 è stato causato da distrazioni dovute all’utilizzo di smartphone dei conducenti coinvolti. È questo il dato allarmante emerso ieri ... lanazione.it