Autostrada A1 | chiusure notturne immissione sull’A11 Firenze-Pisa nord

Nelle ore notturne, alcune tratte dell'autostrada A1 saranno chiuse per permettere lavori di immissione sull’A11 Firenze-Pisa Nord. Durante queste chiusure, saranno indicati percorsi alternativi per i veicoli in transito. La chiusura interesserà specifici orari e tratti della rete autostradale, con segnali di dettaglio posizionati prima delle aree interessate. La circolazione sarà soggetta a variazioni e si consiglia di verificare le informazioni aggiornate prima di mettersi in viaggio.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze, nei seguenti giorni e orari: In alternativa si sconsiglia di uscire alla stazione di Firenze nord, al km 279+900 e seguire le indicazioni per Firenze CentroAeroporto. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusure notturne immissione sull’A11 Firenze-Pisa nord Autostrada A1: immissione sull’A11 e stazione di Firenze Impruneta chiuse per una notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Autostrada A1: chiusura notturna immissione sull’A11In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze nord e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto.