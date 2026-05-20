Autorità di Sistema Portuale individuata la sede operativa ad Ortona | via libera della giunta
La giunta comunale di Ortona ha dato il via libera allo schema di contratto per la concessione in comodato d’uso gratuito di un immobile situato in via Cervana, di proprietà della società Micoperi Spa. Questa decisione rappresenta un passo importante per l’insediamento della sede operativa dell’Autorità di Sistema Portuale in Abruzzo. La scelta riguarda l’individuazione della sede operativa e si inserisce in un processo volto a rafforzare la presenza della struttura nel territorio.
Passo avanti per l’insediamento della sede operativa dell’Autorità di Sistema Portuale in Abruzzo. La giunta comunale di Ortona ha approvato lo schema di contratto per la concessione in comodato d’uso gratuito di un immobile situato in via Cervana, di proprietà della società Micoperi Spa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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