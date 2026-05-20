Auto tra crisi e prospettive | il confronto al Dealer Day

Al Dealer Day di Verona si è svolto un incontro tra operatori del settore automobilistico, che hanno discusso delle difficoltà attuali. Durante il convegno, sono stati analizzati i motivi della crisi che interessa il settore e le possibili prospettive future. La discussione ha coinvolto diversi rappresentanti che hanno condiviso le proprie esperienze e preoccupazioni riguardo alle sfide economiche e occupazionali. L’evento ha rappresentato il primo appuntamento ufficiale di una serie di incontri previsti nel corso della manifestazione.

Inquietudine e preoccupazione pervadono il mondo dell'auto italiana. Se c'era bisogno di una riprova la si è avuta nel convegno inaugurale della 24esima edizione dell'Automotive Dealer Day, il momento di incontro tra concessionari e operatori del settore dei servizi in corso in questi giorni a Verona. Sono tanti i motivi di allarme, ma a lanciare quello più grave è stato Plinio Vanini, titolare della rete di punti vendita Autotorino e vicepresidente di Federauto, la principale associazione di categoria, che ha sottolineato come "margini risicati, nel 2024 dell'1,4% e nel 2025 forse ancora inferiori, e immobilizzazioni pari a circa 4 miliardi di euro mettano in difficoltà le aziende di un settore che dà lavoro a oltre 90mila persone". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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