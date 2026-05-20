Autodifesa per le donne la solidarietà passa dalla musica | concerto della Teacher Symphony Orchestra per Sara Campanella
Un concerto della Teacher Symphony Orchestra si è tenuto recentemente per sostenere Sara Campanella, coinvolgendo la comunità in un evento di solidarietà. Parallelamente, sono stati annunciati corsi gratuiti di autodifesa destinati alle donne, con l’obiettivo di offrire occasioni di formazione, confronto e crescita personale. L’iniziativa mira a promuovere la consapevolezza sulla sicurezza femminile attraverso attività sportive e percorsi educativi, creando spazi di supporto e dialogo aperto.
Avviare dei corsi gratuiti di autodifesa per donne, creando spazi di consapevolezza, sostegno e confronto attraverso lo sport e la formazione. È questo l’obiettivo dell’associazione “Sara Campanella”, che per sostenere il progetto ha organizzato un concerto solidale in programma il 22 maggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sullo stesso argomento
Kazakh State Symphony Orchestra in concerto a RomaFondata nel 1991 su iniziativa della violinista Aiman Mussakhajayeva, che sarà anche protagonista della serata in qualità di solista, l’orchestra...
Teatro: a Borgomanero la musica di Morricone con la Ensemble Symphony OrchestraThe Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Mercoledì 11 marzo, alle 20,45,...
Corso di autodifesa per le donne: 25 ‘diplomate’Sempre più donne, a Riccione, scelgono di frequentare il corso di autodifesa personale promosso dalla commissione Pari opportunità in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Quest’anno cinquanta, ... ilrestodelcarlino.it
Corsi gratuiti di autodifesa per le donneTecniche di autodifesa a contrasto della violenza di genere che coinvolge le donne di ogni età. Torna a Pavia il progetto Donna Marziale, nato come spin-off dell’Asd Centro Arti Marziali Pavia, che ... ilgiorno.it