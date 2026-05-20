Autodifesa per le donne la solidarietà passa dalla musica | concerto della Teacher Symphony Orchestra per Sara Campanella

Un concerto della Teacher Symphony Orchestra si è tenuto recentemente per sostenere Sara Campanella, coinvolgendo la comunità in un evento di solidarietà. Parallelamente, sono stati annunciati corsi gratuiti di autodifesa destinati alle donne, con l’obiettivo di offrire occasioni di formazione, confronto e crescita personale. L’iniziativa mira a promuovere la consapevolezza sulla sicurezza femminile attraverso attività sportive e percorsi educativi, creando spazi di supporto e dialogo aperto.

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