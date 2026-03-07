Teatro | a Borgomanero la musica di Morricone con la Ensemble Symphony Orchestra

Mercoledì 11 marzo alle 20,45 l’Ensemble Symphony Orchestra si esibirà al Teatro Nuovo di Borgomanero in uno spettacolo dedicato alla musica di Ennio Morricone. La serata vedrà l’orchestra interpretare le composizioni del celebre compositore italiano, proponendo un repertorio incentrato sui suoi temi più famosi. L’evento è aperto al pubblico e si svolge sul palco del teatro cittadino.

Mercoledì 11 marzo, alle 20,45, sul palco del Teatro Nuovo di Borgomanero arriva l'Ensemble Symphony Orchestra con il nuovo spettacolo dedicato alla musica di Ennio Morricone. Il tributo unico alle musiche del grande compositore italiano si arricchisce di nuove pagine in gran parte meno conosciute ma di grande bellezza per dar vita al nuovo spettacolo "Alla scoperta di Morricone". Non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale.

Ensemble Symphony. Orchestra, concerto alla scoperta di MorriconeUn viaggio in musica ‘Alla scoperta di Morricone’- E’ il titolo del concerto che questa sera (ore 21) al Teatro... Un viaggio in musica ‘Alla scoperta di Morricone’- E’ il titolo del concerto che ... ilrestodelcarlino.it

Ascoli Piceno: Teatro Ventidio Basso, l'Ensemble Symphony Orchestra presenta ''Alla scoperta di Morricone''Il tributo unico alle musiche del grande compositore italiano si arricchisce di nuove pagine, in gran parte, meno conosciute ma di grande bellezza nello sconfinato repertorio del M° Morricone per dar ... picenotime.it