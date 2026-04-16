La Kazakh State Symphony Orchestra si esibirà a Roma in un concerto programmato nel 2026. L’evento fa parte di un tour internazionale che continuerà anche nel prossimo anno. La data e il luogo dell’esibizione sono stati annunciati attraverso un comunicato stampa. La tournée comprende diverse tappe in vari paesi, con un calendario che si estende fino alla fine del 2026.

Fondata nel 1991 su iniziativa della violinista Aiman Mussakhajayeva, che sarà anche protagonista della serata in qualità di solista, l’orchestra riunisce circa 90 musicisti di altissimo livello, molti dei quali premiati in concorsi internazionali, distinguendosi per compattezza, virtuosismo e qualità d’insieme. Accanto alla solista, il concerto vedrà la partecipazione di altri interpreti della scena musicale kazaka, contribuendo a restituire la ricchezza e la varietà della tradizione esecutiva del Paese. Il programma disegna un percorso eclettico e affascinante, configurandosi come un vero e proprio viaggio musicale attraverso epoche e...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Kazakh State Symphony Orchestra in concerto a Roma

Ottorino Respighi - Pini di Roma, P.141

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