Auto usate il diesel rimane il motore più desiderato

Da gazzetta.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo uno studio condotto dall'Osservatorio Second Hand Economy 2025, il diesel continua a essere il motore più richiesto nel mercato delle auto usate. I dati raccolti negli ultimi tre anni mostrano una costante preferenza da parte degli acquirenti verso veicoli dotati di questa alimentazione. La ricerca analizza le tendenze di vendita e le preferenze di acquisto, evidenziando come il diesel mantenga una posizione dominante rispetto ad altre tipologie di motori, nonostante le recenti evoluzioni normative e tecnologiche nel settore automobilistico.

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In Italia la cosiddetta second hand economy, espressione utilizzata per descrivere un modello economico circolare e sostenibile basato sulla compravendita e sul riutilizzo di beni già posseduti, ovvero di seconda mano, ha raggiunto il valore di 27,2 miliardi di euro, ed è in costante crescita. Secondo uno studio pubblicato dall'Osservatorio Second Hand Economy 2025 di Ipsos Doxa realizzato per Subito.it, nel 2025 il 65% degli italiani ha acquistato o venduto oggetti usati, una percentuale in aumento del 2% rispetto al 2024. A guidare questo tipo di economia è il comparto automobilistico e dei veicoli in generale, primo per valore con 11,1 miliardi di euro generati: nel 2025 sono state vendute in media 2,1 auto usate per ogni auto nuova, con un incremento del +2,9% rispetto all'anno precedente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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