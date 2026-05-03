Auto usate a Parma oltre 12mila veicoli a rischio | Controllo targa sempre più necessario

A Parma, sono oltre 12.000 i veicoli usati considerati a rischio, secondo le autorità locali. La necessità di controllare le targhe è aumentata per verificare la provenienza e lo stato dei mezzi. Acquirenti e venditori si trovano a confrontarsi con una situazione in cui la mancanza di informazioni chiare può comportare rischi concreti. La situazione ha portato a un incremento delle verifiche sui veicoli usati in città.

Acquistare un’auto usata senza conoscerne la storia può trasformarsi in un rischio concreto anche per i cittadini di Parma. I numeri parlano chiaro: in provincia si stimano oltre 12.400 veicoli venduti con almeno un fattore di rischio e circa 9.100 con danni documentati. Ancora più significativo.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Auto usate a rischio, quasi l’8% dei veicoli ha danni strutturali graviSecondo l’ultimo studio condotto da carVertical, società leader nell’analisi dei dati automobilistici, il mercato dell’usato nel Bel Paese presenta... Auto usate, l'allarme: oltre 10mila veicoli venduti in un anno con difetti o danni nascostiAcquistare un’auto usata senza conoscerne la storia può costare molto più del previsto: l’80% degli utenti italiani che ha ricevuto un report Carfax... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Auto usate, a Parma oltre 12mila veicoli a rischio: Controllo targa sempre più necessario; Auto usate, nel 2025 Panda, 500 e Golf i modelli più cercati in Italia; Auto usate, quasi una su due con un fattore di rischio: nel Ravennate sono oltre 10 mila; Auto usate in Emilia-Romagna: 49% a rischio. I dati CARFAX 2026. Truffa del falso bonifico per l’acquisto dell’auto, il caso in Italia da 26mila euroIn provincia di Parma è emerso un caso di una pericolosa truffa fatta attraverso l’acquisto di un’auto usata attraverso un bonifico urgente ... quifinanza.it L'utente per definire il prezzo di quest'auto ha utilizzato il servizio Quotauto.Questo è servito all'utente per migliorare la qualità dell'annuncio determinando il valore dell'auto secondo i criteri di Quattroruote. Il prezzo finale definito dall'utente potrebbe scostarsi ... quattroruote.it Auto usate in Emilia-Romagna, circa 117mila auto vendute nel 2025 presentavano almeno un rischio Bologna, Modena, Reggio Emilia le province con i volumi più alti di auto a rischio secondo un report Carfax... - facebook.com facebook