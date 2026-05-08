Un nuovo motore diesel americano? È il Duramax 3.0 di General Motors

Un nuovo motore diesel arriva sul mercato statunitense, prodotto dalla casa automobilistica americana. Si tratta del Duramax 3.0, pensato specificamente per SUV e pick-up, modelli che continuano a guidare le vendite di veicoli diesel nel paese. La casa ha annunciato che questo motore è stato progettato per offrire prestazioni ottimizzate in questi segmenti di veicoli.

General Motors continua a puntare sulla produzione di motori a gasolio, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione di pick-up e Suv di grandi dimensioni. È il caso della Chevrolet Silverado 1500, Tahoe e Suburban e delle Gmc Sierra 1500, Yukon e Yukon XL, modelli che nel corso degli anni si sono guadagnati la reputazione di veicoli robusti e pratici: tutti questi modelli monteranno il propulsore diesel Duramax da 3 litri, ultima aggiunta alla linea di motori diesel leggeri che per quasi vent'anni General Motors ha offerto per questo tipo di veicoli. La messa a punto del nuovo Duramax 3.0 ha l'obiettivo di combinare capacità di traino con un'elevata autonomia autostradale, con un occhio di riguardo anche per quanto riguarda gli spostamenti in città.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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