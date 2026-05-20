Auto tampona tir fermo e prende fuoco | orribile tragedia

Un incidente avvenuto mercoledì 20 maggio intorno alle 15.40 sull’autostrada A4, tra Meolo e San Donà in direzione Trieste, ha causato una tragedia. Un'auto che tamponava un tir fermo si è incendiata, coinvolgendo anche il camion. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le fiamme hanno ostacolato il soccorso e hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di spegnimento e di ricostruzione dell’accaduto.

Un pomeriggio di paura sull’ autostrada A4 si è trasformato in tragedia. Intorno alle 15.40 di mercoledì 20 maggio, al chilometro 424, nel tratto a tre corsie tra Meolo e San Donà, in direzione Trieste, si è verificato un incidente mortale. Un’auto ha tamponato con violenza un Tir fermo in coda e, pochi istanti dopo l’impatto, ha preso fuoco. Il conducente è morto carbonizzato nell’abitacolo. Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe percorso alcune centinaia di metri sulla corsia centrale senza rallentare, nonostante le code fossero già segnalate dai pannelli a messaggio variabile tra San Donà e Cessalto. L’impatto contro il mezzo pesante che precedeva l’auto è stato devastante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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