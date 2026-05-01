Primo Maggio di lotta antagonisti in piazza a Torino Scontri con la polizia

Da ilgiornale.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Primo Maggio a Torino si è svolto con tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine. Fin dalla mattina, alcuni antagonisti si sono radunati in piazza per partecipare a un corteo che coinvolgeva gruppi come Askatasuna e la Flotilla. La situazione è degenerata in scontri tra i manifestanti e la polizia, che ha cercato di mantenere l’ordine. La piazza ha visto momenti di tensione e disordini.

Primo Maggio ad alta tensione a Torino, dove fin dalle prime ore del mattino gli antagonisti si sono presentati in piazza per un corteo annunciato per Askatasuna ma anche per la Flotilla. La città è stata militarizzata, centinaia di uomini in tenuta antisommossa sono stati posti a presidio delle aree più sensibili della città ed è stata rafforzata la sorveglianza sulla palazzina liberata a dicembre, che per trent’anni è stata occupata dal centro sociale. In contemporanea si sta svolgendo anche il corteo ufficiale del Primo Maggio, che vede in piazza il Partito Democratico e i sindacati. “Anche il Primo Maggio la parola resistenza non è altro che uno strumento politico! Diverbi al corteo del primo maggio a Torino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Primo Maggio di “lotta”, antagonisti in piazza a Torino. Scontri con la polizia

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Panoramica sull’argomento

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