Primo Maggio di lotta antagonisti in piazza a Torino Scontri con la polizia

Il Primo Maggio a Torino si è svolto con tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine. Fin dalla mattina, alcuni antagonisti si sono radunati in piazza per partecipare a un corteo che coinvolgeva gruppi come Askatasuna e la Flotilla. La situazione è degenerata in scontri tra i manifestanti e la polizia, che ha cercato di mantenere l’ordine. La piazza ha visto momenti di tensione e disordini.

Primo Maggio ad alta tensione a Torino, dove fin dalle prime ore del mattino gli antagonisti si sono presentati in piazza per un corteo annunciato per Askatasuna ma anche per la Flotilla. La città è stata militarizzata, centinaia di uomini in tenuta antisommossa sono stati posti a presidio delle aree più sensibili della città ed è stata rafforzata la sorveglianza sulla palazzina liberata a dicembre, che per trent’anni è stata occupata dal centro sociale. In contemporanea si sta svolgendo anche il corteo ufficiale del Primo Maggio, che vede in piazza il Partito Democratico e i sindacati. “Anche il Primo Maggio la parola resistenza non è altro che uno strumento politico! Diverbi al corteo del primo maggio a Torino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Primo Maggio di “lotta”, antagonisti in piazza a Torino. Scontri con la polizia Scontri al corteo Askatasuna, Batteri in diretta da Torino: “È scoppiata una guerriglia ... Notizie correlate Primo Maggio di “lotta”, antagonisti già in piazza a Torino. Cariche con la poliziaPrimo Maggio ad alta tensione a Torino, dove fin dalle prime ore del mattino gli antagonisti si sono presentati in piazza per un corteo annunciato... Primo Maggio di “lotta”, antagonisti già in piazza a TorinoPrimo Maggio ad alta tensione a Torino, dove fin dalle prime ore del mattino gli antagonisti si sono presentati in piazza per un corteo annunciato... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Un Primo Maggio di Festa e di Lotta?; Le piazze del Primo Maggio; Primo Maggio di festa tra teatri, pranzi popolari e performance; Primo Maggio 2026. Primo Maggio, migliaia in corteo per lavoro e dire no alla guerraIn piazza, come accade ogni anno, lavoratori delle principali realtà industriali e portuali della città, cittadini italiani e stranieri ... primocanale.it Carfizzi, il Primo Maggio come simbolo di lotta per un lavoro dignitosoAlla Montagnella, la Cisl Magna Grecia ribadisce l’importanza di un lavoro sicuro e giustamente retribuito, sostenendo il Decreto Lavoro come passo positivo per il Mezzogiorno ... corrieredellacalabria.it PRIMO MAGGIO DI SOLE E VENTO, di Mattia Busi #LIMET #liguria #BuongiornoLiguria - facebook.com facebook Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure co x.com