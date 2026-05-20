Una tragedia si è consumata a Modena quando un'auto ha investito un gruppo di persone, provocando diversi feriti. Tra i testimoni e le vittime c'è una giovane donna di 24 anni che ha raccontato la sua esperienza, parlando di un ragazzo che, secondo la sua testimonianza, le avrebbe salvato la vita. La ragazza ha condiviso il suo racconto con un quotidiano locale, cercando anche di rintracciare il giovane che le ha prestato soccorso. Le forze dell'ordine stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente.

E' stato un istante, quello di una spinta che l'ha tolta dalla traiettoria dell'auto lanciata a folle velocità da Salim El Koudri in centro a Modena. Un gesto inaspettato e fulmineo che l'ha salvata. Ora Micaela, 24 anni, cerca, attraverso un appello a La Gazzetta di Modena rimbalzato su tutti i media, il suo salvatore. Lei era sul marciapiede davanti alla tabaccheria attaccata al negozio di abbigliamento contro la cui vetrina la donna tedesca di 69 anni è stata schiacciata dalla Citroen del 31enne; nell'incidente ha così perso entrambe gambe. Una mano ignota, invece, in quegli stessi istanti, ha spinto Micaela all'interno della tabaccheria, lasciandola illesa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Auto sulla folla a Modena, l'appello di una sopravvissuta: "Cerco il ragazzo che mi ha salvata"

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“Cerco chi a Modena mi ha trascinata via dalla traiettoria folle di El Koudri, è stato con me e mi ha salvata”“Ho avuto la sfortuna di trovarmi nel momento sbagliato e nel posto sbagliato ma la fortuna di vivere quegli attimi accanto alla persona giusta.

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