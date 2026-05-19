Modena auto sulla folla | il sabato di terrore che ci ha sconvolto

Nel pomeriggio di un sabato di maggio, le strade di Modena erano piene di persone che passeggiavano, si fermavano ai bar e ammiravano le vetrine illuminate. In quel momento, un'auto ha percorso una via molto frequentata, investendo diverse persone e creando scompiglio tra la folla. La polizia è intervenuta prontamente, mentre i soccorsi hanno portato via alcuni feriti, alcuni dei quali sono stati trasportati in ospedale con gravità. La zona è stata subito messa sotto tutela, e si attendono aggiornamenti ufficiali sulla dinamica dell'incidente.

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