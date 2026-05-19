Modena auto sulla folla | il sabato di terrore che ci ha sconvolto
Nel pomeriggio di un sabato di maggio, le strade di Modena erano piene di persone che passeggiavano, si fermavano ai bar e ammiravano le vetrine illuminate. In quel momento, un'auto ha percorso una via molto frequentata, investendo diverse persone e creando scompiglio tra la folla. La polizia è intervenuta prontamente, mentre i soccorsi hanno portato via alcuni feriti, alcuni dei quali sono stati trasportati in ospedale con gravità. La zona è stata subito messa sotto tutela, e si attendono aggiornamenti ufficiali sulla dinamica dell'incidente.
Doveva essere un normale sabato pomeriggio di maggio. Le vetrine illuminate, le famiglie in centro, le persone sedute ai tavolini dei bar lungo via Emilia, nel cuore di Modena. Poi, all’improvviso, il rumore di un motore lanciato a velocità folle. Un’auto che arriva come un proiettile e piomba sulla folla seminando il panico. È successo nel centro storico di Modena, dove un uomo di 31 anni, italiano di origine marocchina, ha imboccato la zona pedonale a velocità altissima investendo diverse persone. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura avrebbe zigzagato deliberatamente per colpire più passanti possibile. Le immagini delle telecamere e le testimonianze raccolte dagli investigatori raccontano scene da film dell’orrore: persone scaraventate a terra, urla, sangue sull’asfalto e gente in fuga terrorizzata. 🔗 Leggi su Dilei.it
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A #Modena la Procura chiede la convalida dell’arresto e la custodia in carcere per #SalimElKoudri, il 31enne accusato di essersi lanciato con l’auto sulla folla. Al momento non viene contestata l’aggravante di #terrorismo né quella di odio razziale x.com
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