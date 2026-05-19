Una donna ha raccontato di essere stata trascinata via da qualcuno che l’ha trattenuta in un momento difficile, affermando che questa persona l’ha salvata e le è stata accanto. Ha anche dichiarato di trovarsi a Modena nel momento e nel luogo sbagliati, ma di aver avuto la fortuna di vivere quegli attimi con la persona giusta. La sua testimonianza si concentra sui dettagli di quel singolo episodio e sul ruolo di questa persona nel suo salvataggio.

“Ho avuto la sfortuna di trovarmi nel momento sbagliato e nel posto sbagliato ma la fortuna di vivere quegli attimi accanto alla persona giusta. Mi ha trascinata via dalla direzione di quell’auto che arrivava a folle velocità, mi ha spostata e così mi sono salvata”. Micaela ha 24 anni e sabato pomeriggio stava passeggiando in via Emilia Centro a Modena quando l’auto di Salim El Koudri ha investito i passanti schiantandosi contro la vetrina del negozio Dallari Abbigliamento, davanti al quale è stata colpita la turista tedesca a cui lo schianto ha amputato di netto le gambe. Si trovava sul marciapiede davanti alla tabaccheria accanto, e oggi è viva perché un ragazzo sconosciuto l’ha trascinata fuori dalla traiettoria del mezzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cerco chi a Modena mi ha trascinata via dalla traiettoria folle di El Koudri, è stato con me e mi ha salvata”

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