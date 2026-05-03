Incidente tra la folla ad Amalfi | autista della Sita dimesso dall' ospedale

Nella giornata di venerdì 1° maggio ad Amalfi si è verificato un incidente tra la folla nei pressi del parcheggio degli autobus. L’autista di un autobus della Sita coinvolto nell’incidente è stato trasportato in ospedale e successivamente dimesso. Le sue condizioni sono state giudicate meno gravi di quanto si fosse inizialmente ipotizzato. La dinamica esatta dell’accaduto non è ancora stata resa nota ufficialmente.

Si sono fortunatamente rivelate meno gravi del previsto le condizioni dell'autista della Sita coinvolto nell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 1° maggio ad Amalfi, nei pressi del parcheggio degli autobus. L’uomo, trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale “Ruggi.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incidente ad Amalfi, autista della Sita travolto da un'auto: elitrasportato al RuggiUn grave incidente si è verificato nei pressi del parcheggio degli autobus di Amalfi, dove un automobilista ha travolto un conducente della Sita per... Sita Sud, turista in direzione Amalfi perde il portafoglio: trovato e restituito dall’autistaUn episodio di grande correttezza e senso civico arriva da Salerno, dove un turista ha smarrito il proprio portafoglio mentre viaggiava a bordo di un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Drammatico incidente sulla SS16: donna muore sbalzata sull'asfato dopo l'impatto tra il suo scooter e un furgone; Avezzano, auto si ribalta tra la folla della fiera: paura in centro nella notte; Straziante addio ad Alessio Porcu, il 24enne di Santa Giusta morto in un incidente stradale; Panico a una fiera a Siviglia, si spezza il cavo della giostra a fionda e la capsula precipita - Video. Auto si ribalta tra la folla della fiera a fine serata: carambola choc in piazza Torlonia (foto)Avezzano. Momenti di paura ieri sera ad Avezzano. Mentre la città stava vivendo le ultime battute della storica fiera, un ... marsicalive.it Straziante addio ad Alessio Porcu, il 24enne di Santa Giusta morto in un incidente stradaleSanta Giusta Non si può entrare in chiesa talmente è grande la folla. Santa Giusta tutta si è stretta attorno ai genitori di Alessio Porcu, primi tra tutti i colleghi delle Poste del giovane di 25 ann ... lanuovasardegna.it +++ Solo poche ore prima un centauro di 26 anni è deceduto in un incidente sulla A7 - facebook.com facebook Alex Zanardi, quell'incidente in handbike nel 2020 e l'ultima battaglia per la vita x.com