Cresce l’età media delle auto in circolazione in Calabria a Reggio il dato è su 14 anni e 7 mesi +4%

Da reggiotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Calabria, l’età media delle auto in circolazione si attesta a circa 14 anni e 4 mesi, con un incremento del 3% rispetto all’anno precedente. A Reggio, la media raggiunge 14 anni e 7 mesi, registrando un aumento del 4%. Il dato proviene da uno studio condotto da Facile, che monitora periodicamente le caratteristiche del parco circolante della regione.

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Continua a crescere l’età media delle auto in circolazione in Calabria, ormai arrivata a 14 anni e 4 mesi, in aumento del 3% su base annua; il dato arriva dallo studio realizzato da Facile.it su un campione di oltre 220 mila preventivi RC auto raccolti nell’ultimo anno. La Calabria è risultata.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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