Auto in prestito | rischio multe da 3.629 euro dopo 30 giorni di uso

Se si utilizza un'auto in prestito, bisogna prestare attenzione alle scadenze previste per l'aggiornamento della carta di circolazione. Dopo 30 giorni di utilizzo, si rischiano multe che possono arrivare fino a 3.629 euro se non si provvede alla regolarizzazione. Le forze dell'ordine hanno strumenti e metodi per verificare se un veicolo viene impiegato abitualmente, e l'assenza di aggiornamenti può portare a controlli più approfonditi. La normativa prevede precise tempistiche per gli adempimenti legati alla circolazione dei veicoli.

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