Negli ultimi tre giorni, presso la frontiera di Chiasso, sono state emesse circa 190 multe da 200 franchi ciascuna a veicoli che transitavano senza la vignetta svizzera. I controlli sono stati effettuati dagli operatori dell’Ufficio federale della dogana e della polizia cantonale, concentrandosi principalmente sui veicoli in transito. La maggior parte delle infrazioni riguarda autoveicoli che attraversano il confine senza aver acquistato il contrassegno obbligatorio.

Chiasso, 9 aprile 2026 – I controlli degli operatori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, per l'intero fine settimana di Pasqua si sono cocentrati sugli automobilisti che passavano dal valico autostradale di Chiasso con un preciso obiettivo: verificare se i veicoli in uscita dalla Svizzera erano muniti del contrassegno del pedaggio autostradale, la cosidetta "vignetta". Ma in tre giorni, dal 3 al 6 aprile, su 1620 veicoli, 190 sono risultati privi del contrassegno, e avevano quindi viaggiato sulle autostrade svizzera senza pagare alcun canone. I conducenti inadempienti hanno dovuto acquistare subito il contrassegno, del costo di 40 franchi, e pagare inoltre una multa di 200 franchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Frontiera di Chiasso, auto senza la “vignetta” svizzera: 190 multe da 200 franchi in 3 giorni

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