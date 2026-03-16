Roma zona 30 nel centro storico | da oggi multe fino a 695 euro punti patente e sospensione Le strade sotto controllo

Da oggi a Roma nel centro storico entra in vigore la zona 30, con multe che arrivano fino a 695 euro, decurtazione di punti sulla patente e la sospensione della patente stessa. Le autorità hanno intensificato i controlli sulle strade, pronti a far rispettare il limite di velocità di 30 kmh per garantire maggiore sicurezza e ordine nel cuore della città.

Scattano da oggi, 16 marzo, le multe per chi supera i 30 chilometri orari nel centro storico di Roma. Il Campidoglio ha esteso il limite su tutta l’area centrale classificando le strade come “strade urbane ciclabili”, con controlli mirati soprattutto su una ventina di arterie principali. L’obiettivo del provvedimento è ridurre incidenti, rumore e inquinamento. Secondo lo studio commissionato dal Comune, la riduzione del limite di velocità a 30 kmh potrebbe portare a un calo del 22% dell’indice di pericolosità stradale, con benefici soprattutto nelle ore notturne tra le 22 e le 6. Previsti anche effetti sull’ambiente: meno emissioni di ossidi di azoto, anidride carbonica e monossido di carbonio e una riduzione del rumore di circa 2,1 decibel. 🔗 Leggi su Funweek.it Articoli correlati Roma, scatta limite velocità 30 km/h in zona ztl Centro Storico da oggi 15 gennaio, tra un mese gli autovelox con multe da €42 a €543Questo nuovo provvedimento ha suscitato innumerevoli critiche in relazione all'aumento di stress che provocherà a chi lavora e si sposta... Roma centro a 30 km/h da oggi: multe fino a 847 euro e controlli della municipale ovunqueA partire dalla giornata di oggi, il centro storico di Roma si trasforma in una grande zona 30. Contenuti e approfondimenti su Roma zona 30 nel centro storico da oggi... Temi più discussi: Roma, zona 30 in centro storico. Dal 16 marzo scattano le multe; Zona 30 nel centro di Roma, associazioni e tassisti presentano ricorso al Consiglio di Stato per cancellare la delibera; Roma, zona 30 in centro: da via Nazionale a corso Vittorio, oltre 20 strade sotto controllo; Roma, la Zona 30 del centro storico finisce davanti ai giudici: ricorso al Consiglio di Stato. Roma, zona 30 nel centro storico: da oggi multe fino a 695 euro, punti patente e sospensione. Le strade sotto controlloScattano da oggi, 16 marzo, le multe per chi supera i 30 chilometri orari nel centro storico di Roma. Il Campidoglio ha esteso il limite su tutta l’area ... funweek.it Zona a 30 chilometri orari a Roma. Finito il test. Aumentano i controlliDa Via del Plebiscito a Corso Vittorio Emanuele II. Sono le strade con i nuovi limiti. Previste sanzioni fino a 3mila euro ... rainews.it Siamo nel Foro Romano. Nella Basilica dei Santi Cosma e Damiano alla ricerca dei mosaici di Roma. Quelli di cui parleremo sono in questa Basilica e sono tra i più antichi di Roma. Papa Felice IV nel VI secolo converte questo edificio romano in chiesa cristia - facebook.com facebook Milano e Roma. Iraniani in piazza : la soluzione non è la guerra portata dall’esterno, né la conciliazione col regime degli Ayatollah, ma il cambiamento portato dal popolo iraniano e dalla resistenza organizzata @Corriere x.com