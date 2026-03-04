Ripostiglio in fiamme intervengono i vigili del fuoco

Nella serata di martedì, a Santarcangelo, un ripostiglio è stato avvolto dalle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare l’incendio. Secondo le prime ipotesi, la causa potrebbe essere un cortocircuito. Nessuna persona è rimasta coinvolta e le operazioni di spegnimento sono terminate poco dopo.

L'incendio è scoppiato nella prima serata di martedì a Santarcangelo, diversi i danni provocati dal rogo che è stato domato dal personale del 115 C'è, con tutta probabilità, un cortocircuito all'origine dell'incendio scoppiato a Santarcangelo nella prima serata di martedì. Le fiamme sono partite intorno alle 20 da un frigorifero situato in un ripostiglio di un appartamento in via Felici e, appena divampate, è scattato l'allarme che ha fatto accorrere i vigili del fuoco. Il personale del 115 ha provveduto ad estinguere l'incendio che ha provocato solo danni. Al momento non si segnalano persone rimaste intossicate.