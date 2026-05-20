Auto contro il muro di una casa conducente in ospedale

Un uomo di 55 anni, residente a Città di Castello, è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la strada provinciale 106, mentre percorreva la direzione verso Sasso. Arrivato in prossimità di una strettoia in località Baucca, ha perso il controllo della vettura, che ha urtato contro il muro di una casa vicina. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili e le forze dell’ordine per i rilievi.

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