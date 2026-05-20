Auto contro il muro di una casa conducente in ospedale
Un uomo di 55 anni, residente a Città di Castello, è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la strada provinciale 106, mentre percorreva la direzione verso Sasso. Arrivato in prossimità di una strettoia in località Baucca, ha perso il controllo della vettura, che ha urtato contro il muro di una casa vicina. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili e le forze dell’ordine per i rilievi.
Un uomo di 55 anni residente a Città di Castello, conducente di un'autovettura e solo a bordo, percorrendo la strada provinciale 106 con direzione località Sasso, giunto all'altezza della strettoia posta in località Baucca, perdeva il controllo del veicolo andando ad urtare contro lo spigolo di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
ABBIAMO FATTO UN INCIDENTE STRADALE!! - by Charlotte M.
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