Nella notte tra il 1° e il 2 maggio 2026, un’auto si è scontrata contro un muro e si è ribaltata lungo via Treggiaia, nella frazione di Romola, a San Casciano in Val di Pesa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno soccorso il conducente rimasto ferito. I dettagli sull’evento e le condizioni del ferito non sono stati ancora resi noti.

SAN CASCIANO VAL DI PESA (FIRENZE) – I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte fra il 1° e il 2 maggio 2026, a San Casciano in Val di Pesa in via Treggiaia nell’abitato della Romola, per un incidente stradale. Un’auto è andata contro un muro tranciando le tubazioni del gas per poi ribaltarsi. I Vigili del fuoco hanno effettuato la messa in sicurezza sia per la perdita di gas che dell’autovettura ibrida.L’uomo alla guida era già stato soccorso dal personale sanitario. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - San Casciano Val di Pesa: auto contro muro e si ribalta nella Ferito il conducente

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