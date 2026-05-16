L’invasione silenziosa | ecco come e perché la Cina sta comprando le fabbriche d’auto d’Europa

Negli ultimi anni, aziende cinesi hanno acquisito o investito in diverse fabbriche di automobili in Europa. Questi acquisti avvengono in un contesto di crescente presenza del settore cinese nel continente, che si è rafforzata a seguito delle politiche europee sul green tech. La Commissione europea ha avviato indagini su alcune operazioni di acquisizione, mentre le autorità nazionali hanno approvato o bloccato varie transazioni. La strategia di investimenti cinesi si concentra principalmente su impianti di produzione e tecnologie legate all’auto elettrica.

In principio fu il Green deal, quando l’ Unione europea aprì la finestra da cui è entrata l’industria cinese del clean tech, cioè pannelli solari e turbine eoliche. Un ingresso che oggi ha portato l’Europa alla dipendenza al 90% dall’industria cinese in quel settore. Con il bando delle auto con il motore a scoppio dal 2035 (poi inutilmente annacquato) Bruxelles ha invece direttamente spalancato tutte le porte all’industria automobilistica cinese. Del resto, dato il quadro di ciò che è possibile fare, le case automobilistiche si organizzano. La globalizzazione consente ai capitali di muoversi attorno al globo a seconda della convenienza, per sfruttare le migliori condizioni di mercato. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Perché la CINA sta comprando l'AFRICA (Il Piano Segreto)

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