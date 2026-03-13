La Cina è fragile e l’Europa ha una finestra che sta però per chiudersi

Negli ultimi anni si è diffusa in Europa l’idea che la Cina sia in costante e inarrestabile crescita, portando a una percezione di stabilità e forza. Tuttavia, recenti segnali indicano che questa visione potrebbe essere messa in discussione, mentre l’Europa si trova di fronte a una finestra di opportunità che potrebbe presto chiudersi. La situazione attuale mostra un equilibrio delicato tra le due parti.

Per anni la narrativa dominante nelle cancellerie europee è stata questa: la Cina cresce, avanza, è inarrestabile. La politica europea verso Pechino si è costruita di conseguenza intorno a una postura difensiva — de-risking, riduzione delle dipendenze, dialogo come fine in sé. Un nuovo rapporto dello European Union Institute for Security Studies (EUISS), firmato dall’economista Alicia Garcia-Herrero (Bruegel) e dall’analista Tim Rühlig, sfida questo paradigma con una tesi scomoda nella sua semplicità: la Cina non è in posizione di forza. È in posizione di vulnerabilità. E l’Europa, se vuole usare la leva che ancora ha, deve farlo adesso. Il prodotto interno lordo cinese è cresciuto ufficialmente del 5% nel 2025. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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