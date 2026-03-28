Oggi si celebra il 103° anniversario della fondazione dell’Aeronautica Militare. La ricorrenza viene ricordata con un messaggio di auguri rivolto ai militari che compongono il corpo, sottolineando il loro ruolo al servizio della nazione. La cerimonia ufficiale si svolge alla presenza di autorità civili e militari, con eventi e commemorazioni dedicate ai professionisti dell’aria.

«Un giorno speciale per i nostri uomini e le nostre donne dell’Aeronautica Militare che oggi festeggiano l’Anniversario di Fondazione. 103 anni al fianco della Nazione per la difesa e la sicurezza dei nostri cieli, sempre presenti in situazioni di emergenza, nelle operazioni di soccorso e durante le missioni internazionali per la pace. A tutti voi il nostro ringraziamento per il quotidiano lavoro che svolgete con devozione, sacrificio e soprattutto tanta passione. Auguri». È la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a rivolgere per prima sui suoi canali social, di buona mattina, un pensiero all’aeronautica per questa importante ricorrenza che oggi celebra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni: “Auguri alla nostra Aeronautica Militare. 103 anni al fianco della Nazione”

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