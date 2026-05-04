Torre Annunziata via alla demolizione di Palazzo Fienga | simbolo del clan diventa parco pubblico

A Torre Annunziata è iniziata la demolizione di Palazzo Fienga, un edificio che per anni è stato associato a un noto clan criminale. Le autorità nazionali e locali sono intervenute per avviare i lavori di rimozione, che porteranno alla realizzazione di una piazza e di un’area verde pubblica al suo posto. La trasformazione mira a cambiare il volto di quella zona della città.

Presenti le istituzioni nazionali e locali: al posto della storica roccaforte sorgeranno una piazza e un’area verde per la città. Ci sarà anche la Città Metropolitana di Napoli a Torre Annunziata domani, martedì 5 maggio, quando, alle ore 12, dopo un’attesa di 11 anni, inizieranno i lavori di demolizione di palazzo Fienga, la storica fortezza del clan Gionta e oggi confiscata. Insieme con il Ministro alle Infrastrutture e a quello dell’Interno, accanto al Procuratore nazionale antimafia, al Prefetto di Napoli, al Sindaco di Torre e a tanti rappresentanti istituzionali ci sarà, infatti, anche il Sindaco della Città Metropolitana ad assistere alla caduta della prima pietra dell’edificio che per 50 anni ha rappresentato il simbolo del potere camorristico nell’area vesuviana.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Torre Annunziata, via alla demolizione di Palazzo Fienga: simbolo del clan diventa parco pubblico Notizie correlate Palazzo Fienga, via ai lavori di demolizione - da simbolo della moderna imprenditoria a roccaforte del clan GiontaÈ il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a rendere noto che, alla presenza del commissario straordinario per la riqualificazione Giuseppe Priolo,... Arrestato latitante del clan Gionta a Torre Annunziata: irreperibile dal luglio 2025I Carabinieri del Nucleo Investigativo, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, lo hanno catturato in un cunicolo nascosto... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Torre Annunziata, avviati i progetti di recupero di tre beni confiscati alla criminalità; Salvini e Piantedosi a Torre Annunziata per la demolizione di Palazzo Fienga; Il tempo, la scienza, il sogno: Dream Nardo’ alla prova del nove, sabato a Torre Annunziata :: Segnalazione a Lecce; Torre Annunziata, le ruspe a Fortapàsc: il bunker della camorra restituito alla legalità. Torre Annunziata, domani l'abbattimento di Palazzo Fienga: svolta dopo un'attesa di 11 anniVia alla demolizione di Palazzo Fienga: una svolta dopo 11 anni di attesa. Ci sarà anche la Città Metropolitana di Napoli a Torre Annunziata domani, martedì 5 maggio, quando, alle ore 12, dopo 11 anni ... lostrillone.tv La demolizione di Palazzo Fienga, il simbolo della camorra a Torre AnnunziataÈ previsto che oggi, lunedì 4 maggio, inizi la demolizione di Palazzo Fienga, simbolo della camorra a Torre Annunziata, vicino a Napoli, fin dagli anni Ottanta. La struttura venne confiscata e sgomber ... ilpost.it Il Savoia vola in Serie C e guarda in casa Napoli per rinforzarsi. La società di Torre Annunziata si gode la meritata promozione in C e comincia a pianificare la prossima stagione: può contare su dei buoni rapporti con il club di De Laurentiis, utili anche in chi - facebook.com facebook È previsto che inizi oggi la demolizione di Palazzo Fienga, simbolo della camorra a Torre Annunziata, vicino a Napoli, fin dagli anni Ottanta (Il palazzo era il “Fortapàsc” del celebre film di Marco Risi su Giancarlo Siani, ucciso nel 1985) x.com