La seconda edizione del Salento Safety Congress a Torre del Parco

Si è svolta la seconda edizione del Salento Safety Congress, ospitata presso Torre del Parco. La giornata ha previsto interventi, sessioni di formazione, workshop e tavoli di consulenza dedicati alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono stati anche organizzati momenti di confronto tra partecipanti, un premio e spazi per socializzare, offrendo un panorama completo delle tematiche affrontate.

Una giornata dedicata alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro con talk, momenti di confronto, corsi di alta formazione, workshop, tavoli di consulenza, un premio e occasioni di socialità. Venerdì 8 maggio (dalle 9:00 alle 18:30 info, programma e iscrizioni salentosafetycongress.it).🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate ‘Canoe nel parco del Delta’, al via la seconda edizione organizzata dal Circolo Nautico VolanoParte Venerdì 1 maggio la prima tappa della ‘Canoe nel parco del Delta’, organizzata dal Circolo Nautico Volano. Un circuito itinerante per la quinta edizione del “Salento in cima alla cuccagna”LECCE - Dal 6 aprile 2026 torna la quinta edizione de “Salento in cima alla cuccagna", circuito itinerante di gare tra squadre di amatori del palo... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Venerdì 8 maggio la seconda edizione del Salento Safety Congress a Torre del Parco; Venerdì 8 maggio il programma completo della seconda edizione del Salento Safety Congress a Torre del Parco; Al Verdi di Brindisi la Giornata del Jazz tra vinili, poesia e il piano di Andrioli; Francavilla Fontana, la stagione di prosa 2025/26 conferma i numeri in crescita. Venerdì 8 maggio il programma completo della seconda edizione del Salento Safety Congress a Torre del ParcoLECCE - Una giornata dedicata alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro con talk, momenti di confronto, corsi di alta formazione, workshop, tavoli di ... corrieresalentino.it Talento, voce e nuove generazioni. finalista di , vi invita al Salento Safety Congress 8 maggio 2026 Torre del Parco, LECCE Programma completo e iscrizioni su . #Sale - facebook.com facebook