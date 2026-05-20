Nel porto di Ashdod è iniziato lo sbarco del primo gruppo di attivisti della Flotilla, con altri in arrivo nelle prossime ore. Alcuni di loro sono stati trovati bendati e in ginocchio al momento dell’ingresso. Le autorità italiane hanno condannato l’episodio, chiedendo scuse ufficiali. La situazione ha suscitato reazioni da parte di alcuni rappresentanti istituzionali, che hanno definito l’accaduto inaccettabile. La presenza del secondo gruppo di attivisti è prevista nel corso della giornata.

In Israele è iniziato lo sbarco del primo gruppo di attivisti della Flottilla nel porto Ashdod. Un secondo gruppo dovrebbe arrivare nel corso della giornata. Lo rende noto la Farnesina spiegando che i funzionari dell’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv sono in contatto con le autorità israeliane del porto di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali e favorire la loro partenza per l'Italia. Gli attivisti dovrebbero essere trasferiti in una struttura per le identificazioni e poi messi in grado di ripartire. La Farnesina fa sapere in una nota che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto nella notte diversi contatti con il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attivisti della Flotilla bendati e in ginocchio. Meloni e Tajani: "Inaccettabili, l'Italia pretende le scuse"

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