Un consigliere di Fratelli d’Italia ha presentato una proposta per intervenire sulla protezione di un’area naturalistica di rilievo nazionale, situata nella zona di Pialassa Baiona e della pineta. La richiesta riguarda interventi strutturali e l’installazione di porte vinciane, con l’obiettivo di contrastare le criticità causate dalle mareggiate e tutelare l’area.

Il consigliere di Fratelli d'Italia chiede alla Regione di pensare a soluzioni che impediscano l’ingresso incontrollato di acqua marina durante le alte maree Ricordando che la Pialassa Baiona, un ambiente lagunare protetto, e la pineta di Ravenna rappresentano uno degli ecosistemi più delicati e strategici del litorale regionale, il consigliere ha precisato che “da anni si registra un aumento significativo dell’ingresso di acqua marina nella Pialassa Baiona, con conseguente incremento della salinità e progressiva alterazione degli habitat naturali. Le ripetute segnalazioni provenienti dal territorio, dalle associazioni e dagli operatori locali non hanno trovato risposte strutturali né un piano organico di intervento”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Difesa dalle mareggiate, Ferrero (FdI): "Per Pialassa Baiona e pineta pensare a interventi strutturali e porte vinciane"

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