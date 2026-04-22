Notte horror per due crocieristi | accerchiati picchiati e rapinati Otto arresti

Durante la notte del 18 novembre 2025, una coppia di turisti è stata vittima di un episodio violento nel centro cittadino, vicino alla zona della Lanterna. I due, uno statunitense e l’altra colombiana, sono stati accerchiati da un gruppo di individui, aggrediti con calci e pugni, e successivamente rapinati dei loro effetti personali. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di otto persone coinvolte nelle violenze.

Non è stata esattamente la ‘vacanza da sogno’ che avevano immaginato. Per una coppia di turisti - lui statunitense, lei colombiana - sbarcati all'ombra della Lanterna per una crociera, la notte del 18 novembre 2025 si è trasformata in un vero e proprio film horror tra i vicoli e via Gramsci. Oggi.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incubo nella metro: accerchiati, picchiati e rapinati. Tre arresti Leggi anche: Due ragazzini accerchiati, aggrediti e picchiati davanti all’Itis da una baby gang Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Bloober Team al lavoro su sette giochi horror; Italian Horror Story: il live di Noyz è l'unico incubo da cui non vorremmo svegliarci; Nudo sul tetto lancia tegole. Danneggiate auto e case: Sembrava un film horror; 5 giochi Steam consigliati questa settimana (13 aprile). Roma, stuprano una 18enne davanti al fidanzato/ Arrestati due marocchini e un tunisino: una notte horrorA Roma una notte da incubo per una 18enne e il suo fidanzato: due marocchini e un tunisino li hanno aggrediti, violentando la giovane È stata una notte da incubo quella purtroppo vissuta da una 18enne ... ilsussidiario.net Finisce 4-0 al Villa Park Una notte horror per il Bologna che viene eliminato dall'Europa League con l'Aston Villa che si è dimostrata nettamente superiore Le pagelle del match #astonvillabologna #EuropaLeague @salvatorefornelli9 - facebook.com facebook IL CALCIO ITALIANO COLLEZIONA UN’ALTRA NOTTE HORROR! IN EUROPA LEAGUE BOLOGNA PASTICCIONE.E LA VIOLA x.com