in francia gli automobilisti devono fare attenzione ai cervi ubriachi

In Francia, gli automobilisti devono fare attenzione ai cervi che, dopo aver mangiato frutti fermentati, possono comportarsi in modo imprevedibile. Questi animali, infatti, possono risultare più aggressivi o confusi rispetto al normale, creando potenziali situazioni di rischio sulla strada. La presenza di cervi ubriachi è un fenomeno noto in alcune aree rurali del paese, specialmente durante i mesi in cui i frutti cadono e fermentano facilmente. La segnalazione di episodi di incidenti coinvolgenti questi animali si verifica periodicamente.

Quando mangiano frutti fermentati alcuni animali possono avere comportamenti imprevedibili, ma a loro non si può ritirare la patente La polizia del dipartimento francese di Saona e Loira, nella parte orientale della Francia, ha diffuso un messaggio simpatico e insolito sulla sua pagina Facebook. Ha detto agli automobilisti di fare più attenzione del solito agli animali selvatici perché in questo periodo alcuni di loro potrebbero essere “ubriachi” per il consumo di frutti fermentati o vegetali in decomposizione, all’interno dei quali può svilupparsi naturalmente dell’alcol. Il consumo di questi alimenti può alterare lo stato psicofisico degli animali proprio come succede con gli umani, portandoli ad avere comportamenti imprevedibili e pericolosi per chi si trova in auto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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