Durante le elezioni comunali ad Avellino, il presidente del Comitato Commercianti ha annunciato la proposta di un candidato sindaco, evidenziando che negli ultimi anni il settore del commercio locale ha attraversato momenti difficili, con molte attività storiche che hanno dovuto chiudere. L’intervento si concentra sulla situazione economica cittadina e sulla volontà di presentare un nome per la corsa elettorale.

“Negli ultimi anni – dichiara Luca Sparano, presidente del Comitato Commercianti Avellino e imprenditore del settore con oltre venti anni di esperienza – il commercio cittadino ha vissuto una fase estremamente complessa, segnata dalla chiusura di numerose attività storiche e dalla progressiva perdita di brand importanti che, nel tempo, hanno rappresentato veri e propri attrattori per il centro urbano. Una situazione che non può e non deve essere attribuita esclusivamente ai cambiamenti del mercato (online-centri commerciali), o alle dinamiche economiche generali, ma che è stata aggravata anche da una carenza di attenzione e di programmazione da parte delle diverse amministrazioni che si sono succedute nel tempo”. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Elezioni comunali ad Avellino, Sparano: "Proponiamo Marinelli come candidato sindaco"

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