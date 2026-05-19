Modena il Gip | El Koudri non ha agito in conseguenza a disturbi psichici

Il giudice per le indagini preliminari ha confermato l’arresto di un uomo di 31 anni, affetto da disturbo schizoide della personalità, accusato di aver commesso un reato. L’ordinanza di convalida si basa sui risultati delle indagini condotte dagli inquirenti, che hanno escluso che l’uomo abbia agito a causa di disturbi psichici. La conferma dell’arresto è arrivata dopo aver esaminato le prove e le dichiarazioni raccolte durante le indagini preliminari.

Al momento non ci sono elementi per ritenere che il gesto compiuto sabato pomeriggio sia una conseguenza della patologia - disturbo schizoide di personalità - per il quale Salim El Koudri era stato in cura al Centro per la salute mentale di Castelfranco Emilia. Lo afferma la gip Donatella Pianezzi nell’ordinanza con cui oggi ha convalidato l’arresto del 31enne che in pieno centro a Modena ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità a bordo della sua auto. Per la gip non ci sono per il momento nemmeno elementi per ritenere che El Koudri fosse incapace di intendere e volere quando ha commesso il fatto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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