Nel giro di pochi giorni si svolgono due tornei importanti sulla terra rossa: l’ATP 500 di Amburgo e il Gonet Geneva Open, ATP 250 in Svizzera. Nel tabellone principale dell’evento ginevrino è presente anche il tennista italiano, che si è qualificato per la fase principale della competizione. Tra i nomi più noti che partecipano c’è anche il statunitense che si è già distinto nel circuito. La settimana che precede il Roland Garros si concentra su queste due manifestazioni, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Nella settimana che precede il Roland Garros, l’attenzione si divide tra l’ATP 500 di Amburgo e il Gonet Geneva Open, ATP 250 in programma sulla terra rossa svizzera. A Ginevra il tabellone propone diversi spunti interessanti, a partire dal ritorno in campo di Taylor Fritz e dalla presenza di Lorenzo Sonego, unico italiano ammesso direttamente al main draw. Per il torinese il torneo rappresenta soprattutto un’occasione importante per ritrovare continuità e condizione dopo le recenti difficoltà fisiche legate al polso, che ne hanno inevitabilmente rallentato il rendimento nelle ultime settimane. Sonego debutterà contro un qualificato e proverà a sfruttare un esordio abbordabile per ritrovare fiducia e ritmo partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Ginevra 2026, Lorenzo Sonego presente nel tabellone principale. C’è Taylor Fritz

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