Atp Amburgo rinviata la partita di Bolelli e Vavassori | quando si recupera e a che ora
La partita tra Simone Bolelli e Andrea Vavassori all’ATP 500 di Amburgo è stata interrotta a causa di pioggia incessante. La sospensione si è verificata durante il match odierno, impedendo ai due giocatori di continuare l’incontro. Al momento, non sono state comunicate le date o gli orari in cui si svolgerà il recupero. La sospensione è avvenuta nel corso della giornata, senza indicazioni precise sulla ripresa dell’incontro.
Non è stata la giornata che potevano aspettarsi oggi Simone Bolelli e Andrea Vavassori all’ATP 500 di Amburgo. Dopo le fatiche e le gioie degli Internazionali d’Italia, la grande coppia del tennis maschile azzurro ha dovuto affrontare condizioni meteo avverse sulla terra rossa tedesca, trovando di fronte la temibile coppia francese Doumbia-Reboul. Fin dall’inizio, i transalpini hanno mostrato maggiore brillantezza: Reboul, in particolare, si è distinto per efficacia in risposta, procurando un break già nel game d’apertura. Sull’1-0 per i francesi, è arrivata la prima sospensione per pioggia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
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