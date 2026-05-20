Atp Amburgo rinviata la partita di Bolelli e Vavassori | quando si recupera e a che ora

La partita tra Simone Bolelli e Andrea Vavassori all’ATP 500 di Amburgo è stata interrotta a causa di pioggia incessante. La sospensione si è verificata durante il match odierno, impedendo ai due giocatori di continuare l’incontro. Al momento, non sono state comunicate le date o gli orari in cui si svolgerà il recupero. La sospensione è avvenuta nel corso della giornata, senza indicazioni precise sulla ripresa dell’incontro.

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