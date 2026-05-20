ATP Amburgo 2026 eliminato Felix Auger-Aliassime Avanza Alex de Minaur fuori Karen Khachanov

Negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo, Felix Auger-Aliassime è stato eliminato, mentre Alex de Minaur ha passato il turno. Karen Khachanov è stato sconfitto e quindi è uscito dal torneo. La competizione si svolge sulla terra battuta tedesca e si avvicina ai quarti di finale. I match sono stati giocati durante il giorno e hanno visto alcune sorprese e conferme tra i giocatori in gara. L’evento si avvia verso le fasi decisive della manifestazione.

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Si completano gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo: sulla terra battuta tedesca, in attesa del match tra Luciano Darderi, numero 7 del tabellone, ed il padrone di casa tedesco Yannick Hanfmann, vanno in archivio gli altri sei match del programma odierno, spezzettato a lungo a causa della pioggia, con i match sul campo centrale giocati tutti al coperto, per evitare i ritardi in cui è incappato invece il torneo di doppio. Nella parte alta del tabellone il lucky loser statunitense Aleksandar Kovacevic firma l’impresa di giornata ed elimina il numero 1 del seeding, il canadese Félix Auger-Aliassime, sconfitto con lo score di 4-6 7-5 6-4, e domani affronterà nei quarti l’ argentino Camilo Ugo Carabelli, che piega la testa di serie numero 8, lo statunitense Frances Tiafoe, battuto in due tiebreak con lo score di 7-6 (3) 7-6 (4). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Amburgo 2026, eliminato Felix Auger-Aliassime. Avanza Alex de Minaur, fuori Karen Khachanov ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento ATP Madrid 2026: Zverev avanza, Auger-Aliassime eliminato da Blockx. Ci sarà Tsitsipas-RuudCompletamente allineato agli ottavi di finale il Masters 1000 di Madrid, che per la prima volta nella storia (sia in epoca indoor che in epoca terra... Leggi anche: ATP Amburgo 2026, Altmaier elimina Shelton. Avanti Darderi e Auger-Aliassime, fuori Cobolli ATP Amburgo 2026, eliminato Felix Auger-Aliassime. Avanza Alex de Minaur, fuori Karen KhachanovSi completano gli ottavi di finale dell'ATP 500 di Amburgo: sulla terra battuta tedesca, in attesa del match tra Luciano Darderi, numero 7 del tabellone, ... oasport.it ATP Amburgo: Shelton eliminato a sorpresa, sospesa Paul-EtcheverryTennis - ATP | Il numero 6 al mondo viene sconfitto dal padrone di casa Altmaier. Avanti Auger-Aliassime, Khachanov e Humbert ... ubitennis.com