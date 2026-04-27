ATP Madrid 2026 | Zverev avanza Auger-Aliassime eliminato da Blockx Ci sarà Tsitsipas-Ruud

Al Masters 1000 di Madrid, il torneo si sta delineando con alcuni risultati significativi. Zverev ha superato il turno e si è qualificato per gli ottavi, mentre Auger-Aliassime è stato eliminato da Blockx. Gli incontri successivi vedranno opposti Tsitsipas e Ruud. Per la prima volta nella storia del torneo, tre italiani sono arrivati agli ottavi di finale, indipendentemente dal formato adottato, sia in epoca indoor che sulla terra rossa.

Completamente allineato agli ottavi di finale il Masters 1000 di Madrid, che per la prima volta nella storia (sia in epoca indoor che in epoca terra rossa) vede tre italiani arrivare agli ottavi di finale, vecchio o nuovo format di 1000 che sia. Dopo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, infatti, ci arriva Flavio Cobolli, ora atteso dalla supersfida con Daniil Medvedev. A proposito di sfide di spicco, ne tornerà una che sa tanto di classico-non classico della terra rossa e non solo: Stefanos Tsitsipas contro Casper Ruud. Segnali (forse) buoni dal greco dopo il 6-4 6-2 sullo spagnolo Daniel Merida, mentre il norvegese chiude la pratica Alejandro Davidovich Fokina forse un po’ troppo facilmente (dal punto di vista dell’iberico).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Madrid 2026: Zverev avanza, Auger-Aliassime eliminato da Blockx. Ci sarà Tsitsipas-Ruud Notizie correlate LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: ora la sfida tra Blockx ed Auger-Aliassime, poi toccherà all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15. Leggi anche: ATP Rotterdam 2026, De Minaur e Auger-Aliassime ai quarti. Avanza anche Bublik Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Jannik Sinner, il suo tabellone al Madrid Open 2026: le partite e i possibili avversari · Tennis ATP; Atp Madrid, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare; Madrid Open 2026: il programma, il tabellone e le sfide degli italiani; Cosa cambia nel sorteggio a Madrid senza Alcaraz e Djokovic. Incroci differenti per Sinner. ATP Madrid 2026: Zverev avanza, Auger-Aliassime eliminato da Blockx. Ci sarà Tsitsipas-RuudCompletamente allineato agli ottavi di finale il Masters 1000 di Madrid, che per la prima volta nella storia (sia in epoca indoor che in epoca terra ... oasport.it Atp Madrid, i risultati di oggi: Auger-Aliassime eliminato, avanzano Ruud e MedvedevDaniil Medvedev non sbaglia: battuto in due set il giovane norvegese Budkov Kjaer. Avanti anche il campione in carica Ruud e il greco Tsitsipas. Tra le donne soffre ma avanza Sabalenka. Il torneo è in ... sport.sky.it Atp Madrid, i risultati di oggi: Auger-Aliassime eliminato, avanzano Ruud e Medvedev #SkySport #SkyTennis x.com COBOLLI E DARDERI AVANZANO Zverev concede un set ma vince Bene Ruud e Auger-Aliassime - facebook.com facebook