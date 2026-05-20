Atletica oggi Meeting Savona 2026 | orari tv programma streaming big italiani in gara

Oggi si svolge il quindicesimo Meeting Internazionale della Città di Savona, ospitato presso la Fontanassa, che quest’anno entra nella categoria Bronze del World Athletics Continental Tour. L’evento prevede diverse gare con atleti italiani in gara e si può seguire in diretta streaming o in televisione. Il programma della giornata comprende varie discipline di atletica, con orari e dettagli disponibili sui canali ufficiali. La manifestazione rappresenta un momento importante per gli sportivi e gli appassionati di atletica leggera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui