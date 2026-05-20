Atletica oggi Meeting Savona 2026 | orari tv programma streaming big italiani in gara
Oggi si svolge il quindicesimo Meeting Internazionale della Città di Savona, ospitato presso la Fontanassa, che quest’anno entra nella categoria Bronze del World Athletics Continental Tour. L’evento prevede diverse gare con atleti italiani in gara e si può seguire in diretta streaming o in televisione. Il programma della giornata comprende varie discipline di atletica, con orari e dettagli disponibili sui canali ufficiali. La manifestazione rappresenta un momento importante per gli sportivi e gli appassionati di atletica leggera.
Si preannuncia un pomeriggio di grande atletica quello odierno alla Fontanassa in occasione del quindicesimo Meeting Internazionale della Città di Savona, inserito per la prima volta nella fascia Bronze del World Athletics Continental Tour. Il campo partenti comprende figure di spicco della Nazionale italiana tra cui gli sprinter Marcell Jacobs e Zaynab Dosso, ma anche altri big come Leonardo Fabbri e Lorenzo Simonelli. Debutto stagionale sui 100 per i primatisti nazionali della distanza Jacobs e Dosso, entrambi chiamati ad una prestazione di alto profilo per vincere la gara di oggi considerando il livello della concorrenza. In gara nel... 🔗 Leggi su Oasport.it
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