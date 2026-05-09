Atletica oggi in tv Meeting Firenze 2026 | orari programma streaming big italiani in gara

Oggi l’atletica torna in televisione con il Meeting Firenze 2026, che si svolge allo stadio Ridolfi. La manifestazione è parte del circuito Challenger del World Athletics Continental Tour e prevede diverse gare con atleti italiani e internazionali. Sono stati comunicati gli orari e il programma completo, con la possibilità di seguire l’evento anche in streaming. La giornata offre un’occasione per vedere in azione alcuni dei migliori rappresentanti del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tutto pronto allo stadio Ridolfi di Firenze per una nuova edizione del Pegaso Meeting, valevole come tappa di livello Challenger del World Athletics Continental Tour. Archiviata la parentesi delle World Relays in Botswana, comincia ad entrare nel vivo la stagione 2026 all’aperto su pista con diversi appuntamenti di rilievo in agenda sul suolo italiano. Il meeting fiorentino propone quest’anno un cast di alto profilo grazie alla presenza di alcuni big azzurri tra cui la fuoriclasse trentina Nadia Battocletti (al debutto stagionale su pista) che si cimenterà nei 1500 metri con l’obiettivo di firmare il nuovo record nazionale, oltre al padrone di casa Leonardo Fabbri nel getto del peso e alla campionessa europea in carica Sara Fantini nel martello.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica oggi in tv, Meeting Firenze 2026: orari, programma, streaming, big italiani in gara ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Atletica oggi in tv, Mondiali marcia a squadre 2026: orari, programma, streaming, italiani in garaLa lunga attesa volge al termine ed è finalmente arrivato il giorno dei Mondiali di marcia a squadre 2026, in programma sulle strade di Brasilia. Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Torun 2026: orari, programma, streaming, italiani in garaNella giornata in cui si chiudono ufficialmente i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, a Torun si disputa l’ultima tappa stagionale di... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Battocletti: 1500, il record che mi manca; Dove vedere in tv Nadia Battocletti, Meeting Firenze 2026: orario 1500 metri, programma, streaming; Pegaso Meeting: Battocletti cerca il record nei 1500 metri, Andrei allenatore di Fabbri \ VIDEO; Pegaso Meeting Firenze: Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri al via il 9 maggio. Pegaso Meeting, Firenze accende la sfida: da Battocletti a Fabbri, è parata di stelle al RidolfiSabato 9 maggio Firenze ospita la grande atletica internazionale: dai 1500 metri della campionessa azzurra alla sfida per abbattere il muro dei 10 secondi nello sprint, fino al ritorno del campione eu ... intoscana.it Sabato 9 maggio #Firenze ospita la grande atletica: dai 1500 metri della campionessa azzurra alla sfida per abbattere il muro dei 10 secondi nello sprint, fino al ritorno del campione europeo del peso nella sua città C B bit.ly/pegas x.com