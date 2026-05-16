LIVE Atletica Diamond League Shanghai 2026 in DIRETTA | debutto stagionale per Iapichino e Furlani!

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Benvenuti alla Diretta Live della prima tappa della Diamond League 2026, che si svolge a Shanghai. Questa sera debutto stagionale per gli atleti italiani Iapichino e Furlani. La manifestazione vede in programma diverse gare di atletica leggera con partecipanti provenienti da tutto il mondo. Seguiremo in tempo reale gli eventi e le prestazioni di alcuni dei principali protagonisti di questa stagione. Restate con noi per aggiornamenti e risultati aggiornati durante tutta la serata.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Diamond League 2026 in programma a Shanghai in Cina. La Diamond League 2026 prende il via da ShanghaiKeqiao e lo fa subito con un cast stellare. Sabato mattina, con inizio alle 11.20 italiane, il massimo circuito mondiale dell’atletica leggera inaugura una stagione che si preannuncia spettacolare e che accompagnerà gli appassionati fino alle Finals di Bruxelles di settembre. In Cina saranno già tanti i campioni olimpici e mondiali pronti a lanciare messaggi importanti in vista dell’estate, in un meeting che mette insieme velocità, mezzofondo, ostacoli e concorsi di altissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

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