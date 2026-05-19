Podi e primati personali per l' Atletica 85 Faenza protagonista ai campionati assoluti su pista
Durante il fine settimana, l'Atletica 85 Faenza ha partecipato ai Campionati di società assoluti su pista, fase regionale, che si sono svolti a Parma nei giorni 16 e 17 maggio. La squadra ha conquistato diversi podi e ha stabilito alcuni record personali durante le competizioni. La partecipazione ha coinvolto numerosi atleti, che si sono confrontati in varie discipline tra le quali sprint, mezzofondo e lanci. L'evento ha visto la presenza di numerose squadre provenienti dalla regione.
L'Atletica 85 Faenza ha vissuto un fine settimana di grande partecipazione ai Campionati di società assoluti su pista, fase regionale, disputati a Parma sabato 16 e domenica 17 maggio. Una due giorni intensa, utile per mettere in campo energie, spirito di squadra e disponibilità nel coprire il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Sullo stesso argomento
L'Atletica 85 Faenza si avvia alla stagione outdoor: nel fine settimana conquistati podi e primati personaliL'Atletica 85 Faenza continua a vivere un avvio di stagione outdoor sempre più intenso, con appuntamenti che stanno coinvolgendo un numero crescente...
Atletica 85, prosegue le stagione outdoor: nel weekend conquistati primati personali e qualifiche ai Campionati italianiProsegue la stagione outdoor dell'Atletica 85 Faenza che ha vissuto un altro intenso fine settimana di gare, nel segno della partecipazione e della...
BRONZO PER GIACOMO Nella fase interprovinciale dei CDS Cadetti Giacomo Pera conquista il terzo gradino del podio nel salto in lungo con 5.65 (PB) Nuovi primati personali anche per Davide Vicidomini sia nel salto in lungo che nei 1000m #atleticap facebook
La società giuliana sarà in gara il 20 e 21 giugno. A Pordenone successi, podi e primati tra uomini e donne. #Friuli #Pordenone #Trieste #Sport x.com