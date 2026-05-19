Podi e primati personali per l' Atletica 85 Faenza protagonista ai campionati assoluti su pista

Durante il fine settimana, l'Atletica 85 Faenza ha partecipato ai Campionati di società assoluti su pista, fase regionale, che si sono svolti a Parma nei giorni 16 e 17 maggio. La squadra ha conquistato diversi podi e ha stabilito alcuni record personali durante le competizioni. La partecipazione ha coinvolto numerosi atleti, che si sono confrontati in varie discipline tra le quali sprint, mezzofondo e lanci. L'evento ha visto la presenza di numerose squadre provenienti dalla regione.

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