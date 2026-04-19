Quattro studenti delle scuole superiori premiati con le borse studio Franco Marra | i nomi

Ieri sera si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio Franco Marra, promossa dalla Fondazione Lucianum. Quattro studenti delle scuole superiori cittadine hanno ricevuto il riconoscimento durante l’evento, che ha visto la presenza di rappresentanti della fondazione e delle istituzioni locali. Le borse di studio sono intitolate all’ex giudice Franco Marra e vengono assegnate annualmente a giovani meritevoli.

Promossa dalla Fondazione Lucianum si è tenuta ieri sera l'attesa cerimonia di consegna delle borse di studio, intitolate all'indimenticato giudice Marra, a quattro allievi delle scuole superiori cittadine.Due dei quattro studenti hanno scelto di intraprendere il percorso della facoltà di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Pubblicati dai comuni abruzzesi i bandi per le borse di studio degli studenti delle scuole superioriAl via anche per l'anno scolastico in corso l'erogazione di borse di studio agli studenti delle scuole medie superiori abruzzesi nell'ambito di “Io... Borse di Studio 2025/2026 a Frosinone: bando del Comune per studenti delle scuole superioriDomande entro l’8 aprile 2026 per gli studenti residenti a Frosinone con ISEE fino a 15. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fondazione Lucianum, selezionati i vincitori delle borse studio in memoria del giudice Franco Marra; Borse di studio dedicate alla memoria del Giudice Franco Marra: pronta la consegna ai vincitori; Borse di studio Franco Marra | 12.000 euro per il futuro di Reggio; Borse di studio per studenti palestinesi aperto il bando a Firenze. Reggio Calabria, 4 studenti premiati con le borse di studio Franco Marra | NOMIDue dei quattro studenti premiati con le borse di studio intitolate al giudice Franco Marra hanno scelto di intraprendere il percorso della facoltà di Medicina. Una scelta consapevole, maturata conosc ... strettoweb.com Borse di studio dedicate alla memoria del Giudice Franco Marra: pronta la consegna ai vincitoriI vincitori dell’edizione 2026 delle borse di studio dedicate alla memoria del giudice Franco Marra saranno premiati nella cerimonia in programma nell’Auditorium Don Mimmo Geraci Sabato 18 aprile. strettoweb.com Al via nei prossimi giorni un intervento di manutenzione straordinaria su diverse strade comunali, finanziato con avanzo di amministrazione. I lavori interesseranno Laiano–Campo Cepino, Via Francesco Marra, Bagnoli, Piana del Mondo, Fagnano, Macere e - facebook.com facebook