Ieri mattina, alla fermata degli autobus di San Donato, sono stati effettuati controlli sui passeggeri in arrivo e in partenza. Oltre 2.000 persone sono state sottoposte a verifica di biglietti e abbonamenti, con 153 sanzioni comminate a chi viaggiava senza titolo. L’operazione ha coinvolto agenti e personale addetto al controllo, che hanno vigilato sulla regolarità delle tariffe applicate sui mezzi pubblici.

Mattinata di controlli, ieri, alla stazione degli autobus di San Donato, dove i passeggeri dei pullman in arrivo e in partenza dal grande hub dei trasporti sono stati sottoposti alla verifica di biglietti e abbonamenti. L’operazione e’ stata coordinata da Autoguidovie, in collaborazione con Atm e Star Mobility. In azione 36 accertatori delle tre società del trasporto; fra questi, 20 agenti della società SecurDucale, impegnati nell’intervento per conto di Autoguidovie. Questo il bilancio dell’operazione: nel complesso, sono stati controllati 2.360 viaggiatori, di 103 autobus. Le sanzioni elevate a chi non era in regola sono state 153, ossia il 6,5% del totale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caccia ai ’furbetti del biglietto’. Maxi blitz alla fermata del bus. Oltre 2mila controllati: 153 sanzioni

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