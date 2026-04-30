Servizio civile graduatorie ATA 24 mesi 2026 27 | nella domanda non obbligatorio l’allegato Il Ministero chiarisce su riserva S AVVISO

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso il 30 aprile 2026 che riguarda le graduatorie ATA per il servizio civile di 24 mesi nel biennio 202627. Nel documento si specifica che, per la presentazione delle domande, l’allegato relativo alla dichiarazione della riserva S non è obbligatorio. Il chiarimento è stato fornito con l’avviso prot. n. 11492.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con avviso prot. n. 11492 del 30 aprile 2026, interviene con un chiarimento sulla dichiarazione della riserva S (Servizio Civile) nelle domande per le graduatorie ATA 24 mesi 202627. L'articolo Servizio civile graduatorie ATA 24 mesi 202627: nella domanda non obbligatorio l’allegato. Il Ministero chiarisce su riserva S. AVVISO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Graduatorie ATA 24 mesi: servizio civile per la riserva posti del 15% e per il punteggio. Come inserirlo nella domandaSono aperte da oggi le domande per le graduatorie ATA 24 mesi 202627, con scadenza fissata alle ore 14 del 19 maggio. Graduatorie ATA 24 mesi, servizio civile e riserva posti: vale anche quello nazionale svolto prima del 2017Un lettore di Orizzonte Scuola, collaboratore scolastico a tempo determinato inserito in prima fascia, chiede chiarimenti sull’utilizzo del Servizio... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Graduatorie ATA 24 mesi: servizio civile per la riserva posti del 15% e per il punteggio. Come inserirlo nella domanda; Graduatorie ATA 24 mesi, domande aperte da oggi: scadenze e come compilare l'istanza (anche per chi ha svolto il Servizio Civile); Concorso 24 mesi ATA 2025/2026: le FAQ della FLC CGIL su requisiti, domanda e riserva posti; Graduatorie 24 mesi Ata, il requisito di accesso del servizio deve essere svolto nella scuola statale. Servizio civile graduatorie ATA 24 mesi 2026/27: nella domanda non obbligatorio l’allegato. Il Ministero chiarisce su riserva S. AVVISOIl Ministero dell’Istruzione e del Merito, con avviso prot. n. 11492 del 30 aprile 2026, interviene con un chiarimento ... orizzontescuola.it Graduatorie ATA 24 mesi: servizio civile per la riserva posti del 15% e per il punteggio. Come inserirlo nella domandaSono aperte da oggi le domande per le graduatorie ATA 24 mesi 2026/27, con scadenza fissata alle ore 14 del 19 maggio. orizzontescuola.it Qualcuno ha fatto servizio civile presso città del ragazzo a Ferrara Anche qualcuno che ha fatto domanda x quest anno - facebook.com facebook