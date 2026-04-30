Servizio civile graduatorie ATA 24 mesi | nella domanda non obbligatorio l’allegato Il Ministero chiarisce su riserva S AVVISO

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso il 30 aprile 2026, relativo alle graduatorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 202627. Nel documento, viene precisato che nella domanda non è obbligatorio allegare l’attestazione della riserva S, relativa al servizio civile. La comunicazione fornisce chiarimenti sulla procedura di presentazione delle domande e sui documenti richiesti.