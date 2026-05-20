Astratta Italiana | apparenze illogiche tra colori e anima viaggio cromatico ed emozionale nella mostra di Bavastrelli

Da messinatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si intitola "Astratta Italiana: apparenze illogiche tra colori e anima"l'attesa quinta mostra personale del pittore Francesco Bavastrelli che sarà ospitata sabato 23 e domenica 24 maggio al Caffè Letterario Volta Pagina, a Messina. L'esposizione rappresenta un viaggio cromatico ed emozionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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